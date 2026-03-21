Жителя Мордовии задержали за оформление тысячи сим‑карт по заданию разведки Украины

Полученные сим-карты использовались для мошенничества

Фото: Динар Фатыхов

ФСБ задержала в Саранске местного жителя, который по заданию ГУР Минобороны Украины оформил более тысячи сим‑карт и 10 виртуальных станций.



— За период с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более 1 тыс. сим‑карт и 10 виртуальных станций, доступ к которым за денежное вознаграждение предоставил кураторам из ГУР МО Украины, — говорится в сообщении ФСБ.

Полученные сим‑карты использовались для дистанционного мошенничества в отношении россиян, а также для планирования и осуществления подрывной деятельности. Для сохранения анонимности все денежные средства переводились злоумышленнику на созданные им криптокошельки.

Скриншот с сайта ФСБ России

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне в ДНР сотрудники ФСБ задержали россиянина, предпринявшего попытку подорвать машину чиновника региональной администрации. Его задержали при попытке минирования автомобиля.



Рената Валеева