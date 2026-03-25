В Татарстане начали подготовку к охотничьему сезону на пернатую дичь

Разрешения охотники смогут получить в любом филиале МФЦ, предъявив ряд документов

В Татарстане с 25 марта начали принимать заявления на получение разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях в весенний сезон.

Как сообщила пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам, разрешения охотники смогут получить в любом филиале МФЦ. Для этого в центре нужно предъявить заявление на получение разрешения, оригинал паспорта, охотничий билет, квитанцию об уплате госпошлины, которая составляет 650 рублей, а также квитанцию об уплате сбора за пользование объектами животного мира.

Также в комитете напомнили и сроки охоты на отдельные виды дичи. Так, с 4 апреля по 6 мая охотникам разрешено стрелять в селезней уток с использованием подсадных (манных) уток, с 11 по 20 апреля — в водоплавающую дичь (селезни уток, гуси), а с 18 по 27 апреля — в боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп).

