Китай готов продлить безвизовый режим для россиян до 2027 года

В МИД РФ сообщили, что Пекин уведомил Москву о готовности продлить порядок взаимных поездок граждан еще на один год

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для российских граждан еще на один год — до сентября 2027 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что китайская сторона уже проинформировала Москву о намерении сохранить действующий порядок взаимных поездок граждан.

— Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан, — сообщили в МИД РФ.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань станет одним из ключевых городов для китайских туристов.

Ариана Ранцева