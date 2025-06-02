Суд оштрафовал на 3,8 млн рублей коммунальную службу за сброс отходов в Волгу

Фото: Динар Фатыхов

ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» в Татарстане было признано виновным в сбросе загрязненных сточных вод в Волгу, что нанесло ущерб водному объекту на сумму 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Компания не согласилась добровольно компенсировать ущерб, поэтому экологическая служба обратилась в суд. Суд первой и второй инстанций удовлетворил требования полностью.

Как заявили представители службы, они будут контролировать исполнение решения суда, чтобы убедиться в возмещении вреда природе.

Напомним, что ситуация с уровнем воды в Волге остается напряженной, но контролируемой.



Анастасия Фартыгина