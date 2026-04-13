В Татарстане зафиксирован подъем воды на реках Закамья

Уровень воды вырос до 33 см за сутки, на Вятке — на 41 см, при этом опасные отметки не превышены

В Татарстане на 13 апреля сохраняется весенний подъем уровней воды на ряде рек. В Закамье суточный рост составил от 12 до 33 см, на реке Вятке уровень воды увеличился на 41 см.

На остальных реках республики за прошедшие сутки наблюдался спад паводочной волны с интенсивностью от 1 до 82 см.

Уровни воды остаются выше отметок выхода на пойму на реке Кубне — на 90 см, на реке Иж — на 23 см. На других реках показатели ниже этих уровней на 93—468 см.

По сравнению со среднемноголетними максимальными значениями уровень воды превышен на 79 см на реке Иж, на реке Кубне он ниже на 22 см, на остальных реках — ниже на 106—381 см.

При этом на всех реках республики уровни воды остаются ниже опасных значений на 63—484 см.



Ариана Ранцева