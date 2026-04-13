В марте выдача потребительских кредитов в Татарстане выросла на 21,6%

Регион вошел в топ по динамике на фоне общего увеличения выдачи кредитов в России

Фото: Динар Фатыхов

Количество выданных потребительских кредитов в России в первом квартале 2026 года выросло на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 4,76 млн против 3,75 млн годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов.

В то же время по сравнению с первым кварталом 2024 года показатель снизился на 41% (с 8,07 млн).

В марте 2026 года было выдано 1,77 млн потребительских кредитов, что на 18,3% больше, чем в феврале (1,5 млн), и на 43,1% больше, чем в марте 2025 года (1,24 млн). Однако по сравнению с мартом 2024 года показатель сократился на 39,2% (с 2,92 млн).

Среди регионов наибольшее число кредитов в марте зафиксировано в Москве (107,9 тыс.), Московской области (102,6 тыс.), Краснодарском крае (76,7 тыс.), Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (62,9 тыс.), а также в Свердловской области (59,9 тыс.).

При этом среди 30 регионов-лидеров одна из самых заметных динамик роста в марте отмечена в Республике Татарстан — число выданных потребкредитов увеличилось на 21,9% по сравнению с февралем. Аналогичный рост зафиксирован в Саратовской области (+21,9%), выше динамика была только в Воронежской области (+23,4%). Также значительное увеличение отмечено в Нижегородской области (+21,8%) и Пермском крае (+21,3%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на рост в начале 2026 года относительно прошлого года, объем выдачи остается на низком уровне. В первом квартале 2026 года было выдано почти в 1,7 раза меньше кредитов, чем за тот же период 2024 года. Сокращение связано с охлаждением спроса и ухудшением качества заявителей.

Ариана Ранцева