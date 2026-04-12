Казань вошла в число активных городов по онлайн-кредитам

Средний размер заявки в городе составил 27 465 рублей на фоне роста одобрений по всей России

Банки в России стали чаще одобрять заявки на онлайн-кредиты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

По данным исследования, в первом квартале 2026 года уровень одобрения заявок вырос до 8,56% против 5,29% годом ранее, увеличившись на 3,27 процентного пункта. Об этом сообщил директор по развитию финансовых продуктов Магомед Гамзаев.

Эксперты также отметили, что наибольшую активность в оформлении кредитов проявляют жители крупных городов.

Согласно исследованию, в 93% случаев россияне оформляют кредиты на «просто деньги» (потребительские нужды). На рефинансирование пришлось 4% заявок, на покупку подержанного автомобиля — 2%, на новый автомобиль — 1%.

Средний размер запрошенного кредита в первом квартале 2026 года составил 26 578 рублей, средний срок — 61 день. Максимальная сумма достигала в среднем 300 тысяч рублей.

В региональном разрезе средние суммы заявок различаются. В Санкт-Петербурге они составили 31 544 рубля, в Самаре — 28 033 рубля, в Казани — 27 465 рублей, в Тюмени — 26 381 рубль, в Новосибирске — 25 611 рублей, в Екатеринбурге — 25 515 рублей.

В топ-3 регионов по числу заявок вошли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Самые высокие средние суммы одобренных кредитов зафиксированы в Москве — 1 214 827 рублей и в Московской области — 1 107 969 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в число регионов, где стало сложнее получить потребительский кредит.

Ариана Ранцева