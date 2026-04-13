Конкурс «Новая волна» в 2026 году вновь пройдет в Казани

Один из дней будет посвящен совместному проекту Игоря Крутого с Димашем

Фото: Динар Фатыхов

Конкурс «Новая волна» в 2026 году вновь пройдет в Казани. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

— Казань готова принять гостей, организовать незабываемое мероприятие и в очередной раз доказать, что это место, где рождаются звезды. Спасибо нашему дорогому другу, маэстро Игорю Крутому, — сказал он.

Один из дней конкурса будет посвящен совместному творческому проекту Крутого с казахским исполнителем Димашем. «Он сейчас по всему миру известен. Думаю, что молодежь и почитатели таланта Игоря Крутого и Димаша с удовольствием послушают этот концерт», — считает мэр.

Еще один день, по словам Метшина, пройдет под яркой звездой творческого наследия советского и латвийского композитора Раймонда Паулса. «Его песни звучат в сердцах нескольких поколений», — подчеркнул мэр и добавил, что конкурсанты познакомят с его произведениями и молодых слушателей.



Напомним, «Новая волна» впервые прошла в Казани в прошлом году. Конкурс собрал более 6 тыс. заявок, в полуфинал прошли 54 участника в возрасте от 16 до 35 лет. Первое место занял певец Alex Lim из Казахстана.

Галия Гарифуллина