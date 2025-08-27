Казахстанец Alex Lim стал победителем «Новой волны» в Казани

В Казани завершился международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Первое место занял певец Alex Lim из Казахстана.

На церемонии закрытия народный артист России и председатель жюри Игорь Крутой поблагодарил организаторов и зрителей: «Спасибо огромное за такой теплый прием, все шесть дней артисты чувствовали себя здесь как дома».

Второе место досталось российскому фолк-проекту «Оберег», а третье место разделили Jummy из России и Yernazar из Казахстана. Приз зрительских симпатий получил Теймур Ганифаев из Азербайджана, который отметил: «Это старт, это толчок, первая ступенька в карьере к известности».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конкурс собрал более 6 тысяч заявок, в полуфинал прошли 54 участника в возрасте от 16 до 35 лет. «Новая волна» проводится с 2002 года для поддержки талантливых исполнителей и развития культурного обмена. Ранее конкурс проходил в Юрмале и Сочи, а в этом году он впервые состоялся в Казани.

Анастасия Фартыгина