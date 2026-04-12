На «Госуслугах» начался набор в отряд космонавтов

Подать заявление могут граждане от 18 до 35 лет, прием продлится до 30 июня 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

На портале «Госуслуги» открылся прием заявлений в отряд космонавтов. Подать документы могут граждане без судимости в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Среди требований к кандидатам указаны физические параметры, включая рост и вес, а также отсутствие хронических заболеваний и татуировок.

Прием заявлений продлится до 30 июня 2026 года. После подачи документов кандидаты пройдут очный отбор, медицинскую комиссию, сдадут нормативы и необходимые тесты. По итогам отбора возможно зачисление в отряд космонавтов «Роскосмоса» с присвоением статуса кандидата в космонавты-испытатели.

Ранее «Реальное время» писало, что фраза «Поехали!», которую прокричал космонавт Юрий Гагарин перед отправлением в открытый космос, изначально прозвучала из уст доктора технических наук, писателя, летчика-испытателя Героя Советского Союза Марка Галлая во время проведения испытаний второй головной машины Ту-4.

Ариана Ранцева