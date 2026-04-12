Coca-Cola зарегистрировала товарный знак Coke в России

Заявка подана в апреле 2025 года, регистрация действует в течение 10 лет

Американская компания The Coca-Cola Company зарегистрировала в России товарный знак Coke. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана 23 апреля 2025 года компанией «Дзе Кока-Кола Компани» из США. Товарный знак зарегистрирован по одному классу №32 Международной классификации товаров и услуг, который включает фруктовые безалкогольные напитки, содовую воду, прохладительные напитки и эссенции для их приготовления.

Срок действия регистрации составляет 10 лет.

В марте 2022 года The Coca-Cola Company приостановила деятельность на территории России. При этом напитки Coca-Cola продолжают продаваться в российских магазинах за счет поставок из других стран.

Ариана Ранцева