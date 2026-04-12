Большинство жителей ПФО не отказываются от распорядка даже в поездках

62% опрошенных стараются сохранять привычный график на отдыхе, а 58% не готовы полностью отказываться от своего распорядка даже в отпуске

Жители Приволжского федерального округа, включая Казань, чаще всего стараются сохранять привычный образ жизни даже во время отпуска. Об этом «Реальному времени» сообщил сервис «Авито Путешествия».

Согласно данным, 58% респондентов не готовы полностью отказываться от своего распорядка на отдыхе. Еще 62% заявили, что стараются жить в поездках по привычному графику. При этом мужчины чаще, чем женщины, придерживаются строгой дисциплины (34% против 28%). Лишь 10% опрошенных признались, что на отдыхе намеренно уходят от привычной рутины.

Фактическое поведение туристов показывает более гибкую картину: 45% участников исследования удается сочетать отдых и привычный режим, а 31% отмечает, что в отпуске побеждает расслабленный ритм.

Наиболее устойчивыми оказались привычки, связанные с заботой о себе. 43% респондентов не отказываются от бьюти-рутин, среди женщин этот показатель достигает 53%, а среди зумеров 18—24 лет — 57%. Режим питания стараются соблюдать 42% опрошенных, а режим сна — 39%. Около 31% продолжают заниматься спортом, а 30% (чаще мужчины — 34%) проверяют рабочую почту даже в поездках.

Молодые участники исследования 18—24 лет чаще других (30%) уделяют время саморазвитию и чтению в отпуске.

Помимо бытовых привычек, у туристов сохраняются и дорожные ритуалы. Почти половина (49%) покупают сувениры — магнитики и открытки. 39% соблюдают традиции «на удачу», 32% верят в силу мест и выполняют связанные с ними ритуалы, а 28% придают значение гастрономическим привычкам, таким как кофе в аэропорту или дегустация местной кухни. Цифровые ритуалы и путевые заметки ведут 24% респондентов, а среди зумеров — 40%.

Отдельно отмечается, что 17% опрошенных не отказываются от мелких дорожных привычек вроде покупки снеков в дорогу или традиции аплодировать пилотам при посадке.

Напомним, что согласно результатам исследования, 61% опрошенных казанцев во время отпуска концентрируются на отдыхе и стараются не общаться в рабочих чатах и по электронной почте. При этом 34% лишь иногда просматривают сообщения, 12% читают их, но стараются не отвечать, а 15% полностью отключают уведомления.

Ариана Ранцева