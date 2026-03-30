Во время отпуска 61% казанцев стараются не общаться по работе

По данным опроса более 7 тысяч россиян, часть жителей города все же иногда проверяют рабочие чаты и электронную почту

Большинство жителей Казани стараются не общаться по рабочим вопросам во время отпуска. Об этом «Реальному времени» сообщили сервисы «Авито Путешествия» и «Авито Работа».

Согласно результатам исследования, 61% опрошенных казанцев во время отпуска концентрируются на отдыхе и стараются не общаться в рабочих чатах и по электронной почте. При этом 34% лишь иногда просматривают сообщения, 12% читают их, но стараются не отвечать, а 15% полностью отключают уведомления. Остаются на связи 37% респондентов.

Больше других баланс между работой и личным временем ценят специалисты службы поддержки — 58% из них стараются не отвечать на сообщения в отпуске. Среди работников складов этот показатель составляет 56%, в сфере металлообработки — 55%.

Многие респонденты готовятся к отпуску заранее. Так, 42% передают свои обязанности коллегам, а 41% старается завершить как можно больше задач перед уходом. Еще 37% остаются на связи на случай срочных ситуаций, а 13% назначают ответственного сотрудника, который будет координировать команду в их отсутствие.

Во время самого отпуска 36% опрошенных открывают рабочие чаты и почту, когда появляется свободное время, например, вечером или в дороге. Еще 35% делают это при получении уведомлений о важных вопросах. При этом 24% отвечают на сообщения, если считают, что смогут быстро решить вопрос, 19% не проверяют рабочую переписку в отпуске, а 17% делают это при необходимости срочного согласования задач.

Стабильный интернет во время путешествий важен для 30% казанцев. Среди женщин этот показатель составляет 37%, среди мужчин — 28%. Еще 16% респондентов специально планируют цифровой отдых, тогда как для 24% наличие связи не имеет значения.

Ариана Ранцева