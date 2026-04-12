Казань стала лидером по росту спроса на рубины в 2025 году

Спрос на украшения с рубинами в городе вырос на 120% год к году

Казань по итогам 2025 года стала лидером по росту интереса к украшениям с рубинами. Спрос в городе вырос на 120% по сравнению с 2024 годом. В целом по России показатель увеличился на 8%. Об этом «Реальному времени» рассказал аналитический центр SOKOLOV.

В топ-5 городов по росту спроса также вошли Саратов (+77%), Иркутск (+56%), Пермь (+50%) и Омск (+35%).

По объему продаж изделий с рубинами в розничных магазинах бренда по стране за 2025 год рост составил 17% к 2024 году. Наибольший прирост снова зафиксирован в Казани — +134%. Далее следуют Саратов (+93%), Калининград (+65%), Иркутск (+53%) и Краснодар (+42%).

Средний чек на украшения с рубинами в Казани составил 47 916 рублей. Самый высокий показатель зафиксирован в Краснодаре — 64 621 рубль. Также в пятерку вошли Калининград (62 642 рубля), Ростов-на-Дону (61 969 рублей), Санкт-Петербург (54 024 рубля) и Сочи (53 746 рублей).

По данным аналитиков, в Казани чаще всего выбирают украшения с рубинами в красном и белом золоте. Наиболее популярные категории — кольца, серьги и подвески.

Напомним, что в 2025 году Казань стала лидером по динамике продаж ювелирных изделий с выращенными бриллиантами.

Ариана Ранцева