Выбирая квартиру, 80% россиян изучают отзывы жителей об этом доме
Делиться отзывами готовы лишь половина опрошенных
Когда человек готовится купить квартиру или заключить долгосрочный договор аренды, он зачастую изучает отзывы жителей того же дома. Опрос Авито Недвижимости показал, что отзывы будущих соседей смотрят 80% респондентов, прежде чем принять решение. В свою очередь, поделиться отзывом о доме, в котором живут, готовы лишь 50% опрошенных, причем молодежь до 24 лет чуть более открыта в этих вопросах (среди них готовность выразили 52%).
Мнение жильцов помогает увидеть нюансы, которые не всегда можно оценить по объявлению и короткому визиту. Что можно увидеть в отзывах? Например, транспортное удобство дома: есть ли пробки на съезде, насколько переполнены вагоны метро в пиковые часы, не мешает ли проезду временная стройка. Пользователи пишут о практическом опыте жизни в доме и районе. Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости, рассказывает:
— Чаще всего в отзывах пишут о тех деталях, которые напрямую влияют на повседневный комфорт. Это звукоизоляция и толщина стен, отношения между соседями, чистота и состояние подъезда, наличие и состояние детских площадок, озеленение двора и близость парков. Отдельно многие обращают внимание на бытовую инфраструктуру. Например, упоминают наличие пунктов выдачи заказов маркетплейсов прямо в доме.
В разрезе регионов активнее других оставляют отзывы москвичи: на них приходится 12% от всех отзывов по домам и ЖК на платформе Авито. Следом идут Санкт-Петербург (8%), Московская область (7%), Краснодарский край (5%). Зато жители Кавказа оставляют больше всех положительных отзывов: так, лидер по количеству самых довольных своими домами жителей — Кабардино-Балкария (средняя оценка — 4,7 балла).
