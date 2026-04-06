Бывшего управделами Минздрава Татарстана освободили от наказания за халатность

Верховный суд Татарстана применил по делу сроки давности

Фото: Динар Фатыхов

Осужденному Идеалу Айзетуллову, экс-управляющему делами татарстанского Минздрава, не придется отрабатывать 320 часов по своему приговору. В апелляции Верховный суд Татарстана указал на истечение сроков давности по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и освободил осужденного от этого наказания. Журналист «Реального времени» присутствовал при оглашении данного решения.

В апелляционных жалобах на приговор Вахитовского райсуда Казани осужденный и его адвокат Жевлаков настаивали на отмене обвинительного приговора и оправдании.

«Вину также не признаю. Так как я не виноват в этом вопросе, и все эти виды работ должны были выполнить другие сотрудники. Пусть на их совести это будет», — выступил в Верховном суде республики Идеал Айзетуллов.

Потерпевшая Юлия Алексеева заявила суду, что все еще проходит реабилитацию, и она затянется на годы.

Представитель прокуратуры просила признать итоговый документ по делу Вахитовского суда Казани законным и обоснованным.

О согласии с приговором заявила и потерпевшая Юлия Алексеева: «Считаю, следствие в полной мере доказало вину подсудимого... Для меня остается странным, почему это не принимается и не признается им самим».

Она также отметила, что ее реабилитация после травмы растянется на годы, и назвала несущественной ту сумму, которую по ее иску выплатил Минздрав Татарстана в рамках гражданского дела — 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и еще 80,3 тысячи — в счет возмещения материальных расходов в связи с травмой.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, в феврале 2026-го Вахитовский суд Казани согласился с версией силовиков, что именно Айзетуллов отвечал за своевременное заключение договора по расчистке снега и льда на зданиях ведомства. Однако такого договора на момент ЧП не было по объекту на улице Горького, 14, где базируется Управление здравоохранения Казани. 26 марта 2024 года по тротуару мимо этого здания шла на тот момент 39-летняя Юлия Алексеева и в итоге оказалась в больнице с переломом бедра.

На момент возбуждения дела и его направления в суд данные травмы квалифицировались как тяжкий вред здоровью, однако в 2025-м федеральный Минздрав провел переоценку степеней тяжести, и новая экспертиза установила — здоровью Алексеевой вследствие той прогулки был причинен вред средней тяжести. В итоге сторона обвинения отказалась от обвинения по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) и попросила применить к подсудимому часть 1 данной статьи, а также наказание в виде уголовного штрафа в размере трех месячных зарплат.

Вахитовский суд посчитал нужным назначить обвиняемому не денежное наказание, а отработку — 320 часов обязательных работ.

За 10 дней до рассмотрения апелляционных жалоб — 24 марта 2026 года — двухлетний срок давности за преступную халатность истек, поэтому 3 апреля судья Верховного суда Татарстана Адель Галеев не мог не применить норму об освобождении от наказания. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Покидая зал заседания, осужденный сообщил «Реальному времени» — будет оспаривать свой приговор в кассации.