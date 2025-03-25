Тарифы на речные перевозки Набережные Челны — Соколки могут вырасти на 20%

Фото: Динар Фатыхов

Жители Набережных Челнов и прилегающих районов могут столкнуться с увеличением стоимости речных перевозок по маршруту Набережные Челны — Соколки. Госкомитет Татарстана по тарифам разработал проект постановления, предусматривающий повышение тарифов на 20%. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, стоимость взрослого билета из Набережных Челнов до Соколок составит 234 рубля, а детского — 117 рублей. В 2024 году цена полного билета по данному маршруту составляла 195 рублей, а детского — 97,5 рубля.

Полная стоимость проезда до других станций также претерпит изменения:

Набережные Челны — Вишневка — 84 рубля;

Набережные Челны — Елабуга — 91 рубль;

Набережные Челны — Нижнекамск — 152 рубля;

Набережные Челны — Сентяк — 168 рублей;

Набережные Челны — Котловка — 185 рублей;

Набережные Челны — Свиногорье — 218 рублей;

Набережные Челны — Грахань — 218 рублей.

Инна Серова / realnoevremya.ru

В случае принятия, постановление вступит в силу и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Речные перевозки по маршруту осуществляет ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны», используя пассажирский теплоход М-8, рассчитанный на 106 пассажиров.

Рената Валеева