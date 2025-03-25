Тарифы на речные перевозки Набережные Челны — Соколки могут вырасти на 20%
Жители Набережных Челнов и прилегающих районов могут столкнуться с увеличением стоимости речных перевозок по маршруту Набережные Челны — Соколки. Госкомитет Татарстана по тарифам разработал проект постановления, предусматривающий повышение тарифов на 20%. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, стоимость взрослого билета из Набережных Челнов до Соколок составит 234 рубля, а детского — 117 рублей. В 2024 году цена полного билета по данному маршруту составляла 195 рублей, а детского — 97,5 рубля.
Полная стоимость проезда до других станций также претерпит изменения:
- Набережные Челны — Вишневка — 84 рубля;
- Набережные Челны — Елабуга — 91 рубль;
- Набережные Челны — Нижнекамск — 152 рубля;
- Набережные Челны — Сентяк — 168 рублей;
- Набережные Челны — Котловка — 185 рублей;
- Набережные Челны — Свиногорье — 218 рублей;
- Набережные Челны — Грахань — 218 рублей.
В случае принятия, постановление вступит в силу и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Речные перевозки по маршруту осуществляет ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные Челны», используя пассажирский теплоход М-8, рассчитанный на 106 пассажиров.
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