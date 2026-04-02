Новости общества

06:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СК России вновь проверит ситуацию с аварийным домом в Казани на улице Железнодорожников

07:50, 02.04.2026

Еще в декабре 2025 года глава СК Александр Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жильцов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Жители дома на улице Железнодорожников в Казани вновь обратились в Следственный комитет. Здание 1960 года постройки было признано аварийным и подлежащим сносу еще в 2019 году из-за критического физического износа. При этом обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Известно, что в здании появились трещины, не работают коммуникации, нет горячей воды, канализации и вентиляции. Несмотря на это, жильцам, в том числе многодетной семье, до сих пор не дали новое жилье.

скриншот с сайта Яндекс.карты

После того как жители заново обратились за помощью в соцсети «ВКонтакте», глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить, как идет расследование дела. Напомним, что в декабре 2025 года Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело в связи с обращением жильцов. Ранее его возбуждали в сентябре того же года.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

