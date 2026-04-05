Минпросвещения утвердило 16 обязательных предметов для 10–11‑х классов

Некоторые предметы можно изучать по заявлению учеников или их родителей

Минпросвещения включило в стандарт для 10–11‑х классов 16 обязательных предметов. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднева Максим Костенко



— В проекте нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования — 16 обязательных предметов, — рассказал он.

В список обязательных дисциплин вошли: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР), а также физкультура.

Кроме того, в документе предусмотрены родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Эти предметы можно изучать по заявлению учеников или их родителей — при условии, что школа располагает необходимыми ресурсами для их преподавания.

Максим Костенко особо подчеркнул, что никто не может заставить ребенка учить два иностранных языка, если семья против. При этом если ученик все-таки осваивает второй иностранный язык в рамках школьной программы, оценка за эту дисциплину будет включена в аттестат.



