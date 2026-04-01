Татарстанский боксер Владимир Ямков попал в голосование ЦСКА на звание лучшего юниора

В его активе 15 побед в боксе на международной арене в составе сборной России (четыре нокаутом) при одном поражении, 14-е место в российском рейтинге и 30-е — в мировом

Фото: пресс-служба Казанского суворовского военного училища, личный архив

Боксер из Татарстана Владимир Ямков попал в голосование ЦСКА в премии «Армеец года — 2026». Он представлен в номинации «Восходящая звезда — юноши», следует из поста учреждения Минобороны России «Центральный спортивный клуб армии».

Он поборется за это звание с Яромиром Макаровым из Читы, который занимается легкой атлетикой, а также с автоспортсменом Тимофеем Жарковым из Москвы.

Воспитанник казанской школы бокса, учащийся суворовского училища и студент колледжа, за последний год он собрал целую коллекцию наград: стал победителем Европейского чемпионата, призером первенства России и победителем Всемирных военных игр. Также татарстанский спортсмен выиграл чемпионат Москвы по кикбоксингу.

пресс-служба Казанского суворовского военного училища, личный архив

Ямков входит в основные сборные России сразу по двум видам спорта — по боксу и по кикбоксингу.

— Мы с отцом всегда знали, что два вида это риск перетренироваться, но если подходить к делу грамотно, они только дополняют друг друга. Бокс дает удар, кикбоксинг вариативность, — рассказывает юный спортсмен.

На данный момент в его активе 15 побед на международной арене в составе сборной России (четыре нокаутом) при одном поражении, 14-е место в российском рейтинге и 30-е — в мировом. Впереди у Владимира Ямкова первенство России по боксу и кикбоксингу.

Наталья Жирнова