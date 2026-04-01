УНИКС разгромил на своем домашнем паркете «Самару»
После травм на площадку вернулись Джален Рейнольдс и Алексей Швед
Казанский УНИКС в «волжском дерби» разгромил «Самару». Финальный счет составил 95:71 (35:10, 20:19, 22:26, 18:16).
На паркет вернулись травмированные ранее Джален Рейнольдс и Алексей Швед. Казанцы задали темп с самого начала встречи, не дав сопернику ни разу догнать их в счете. Уже в первой четверти преимущество было двузначным.
Лидерами УНИКСа стали Маркус Бингэм (21 очко + 10 подборов), Андрей Лопатин (17), Джален Рейнольдс (16 + 5 подборов) и Тай Брюэр (11).
Лидерами самарцев стали Михаил Кулагин (24 очка + 6 подборов) и Данила Походяев (11).
Следующая игра УНИКСа пройдет также в родных стенах. В субботу, 4 апреля, казанцы сыграют с «Уралмашем». Начало встречи в 14:30 мск.
