УНИКС разгромил на своем домашнем паркете «Самару»

После травм на площадку вернулись Джален Рейнольдс и Алексей Швед

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС в «волжском дерби» разгромил «Самару». Финальный счет составил 95:71 (35:10, 20:19, 22:26, 18:16).

На паркет вернулись травмированные ранее Джален Рейнольдс и Алексей Швед. Казанцы задали темп с самого начала встречи, не дав сопернику ни разу догнать их в счете. Уже в первой четверти преимущество было двузначным.

Лидерами УНИКСа стали Маркус Бингэм (21 очко + 10 подборов), Андрей Лопатин (17), Джален Рейнольдс (16 + 5 подборов) и Тай Брюэр (11).

Лидерами самарцев стали Михаил Кулагин (24 очка + 6 подборов) и Данила Походяев (11).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Следующая игра УНИКСа пройдет также в родных стенах. В субботу, 4 апреля, казанцы сыграют с «Уралмашем». Начало встречи в 14:30 мск.

Рената Валеева