В малых и средних населенных пунктах Татарстана зарплаты выросли на 21%

Фото: Динар Фатыхов

Рост зарплат в российских регионах в 2025 году оказался неравномерным и зависит как от отраслевой структуры экономики, так и от региональных особенностей. При этом наиболее высокий относительный прирост средней заработной платы за год зафиксирован в Татарстане. Об этом сообщает РИА «Новости».

По оценкам экспертов, в Татарстане средняя зарплата в 2025 году выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель стал рекордным среди российских регионов. В целом более чем в 15% рост зарплат наблюдался еще в 22 субъектах страны.

Эксперты также отмечают значительную разницу между регионами по соотношению зарплат и стандартного набора товаров и услуг. Первым регионом, не специализирующимся на добыче полезных ископаемых и при этом демонстрирующим высокий показатель, стала Амурская область. Здесь зарплата эквивалентна 4,25 стандартного набора товаров и услуг, что соответствует седьмому месту в рейтинге.

Такой результат, по мнению специалистов, связан с реализацией крупных инвестиционных проектов. Среди них — космодром Восточный, Амурский газохимический комплекс и Амурский газоперерабатывающий завод. Кроме того, в регионе продолжается активное строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в рамках программы модернизации Восточного полигона железных дорог.

В первую десятку рейтинга регионов по соотношению зарплат и стандартного набора товаров и услуг также вошли Сахалинская область с показателем 4,42, Якутия — 4,14, Татарстан — 4,01 и Иркутская область — 3,88.

Рост заработных плат в 2025 году наблюдался во всех регионах России. Медианное значение увеличения составило 14,5%. Таким образом, темпы роста зарплат в провинции оказались выше, чем в среднем по стране, где показатель составил 13,5%.

2025 год стал уже четвертым подряд, когда зарплаты в малых и средних населенных пунктах растут быстрее, чем в крупных городах. В результате в последние годы уровень доходов в провинции частично сократил разрыв с мегаполисами.

Наиболее заметная динамика роста зарплат в малых и средних населенных пунктах также зафиксирована в Татарстане — здесь они увеличились на 21% в номинальном выражении за год. Значительный рост отмечен и в других регионах: в Забайкальском крае — на 20%, в Магаданской области — на 19%, в Хабаровском крае — на 19% и в Мордовии — на 18%.

Ариана Ранцева