Татарстан вошел в число регионов-лидеров по самозапретам в марте 2026 года

В марте жители республики установили 47,1 тыс. ограничений на кредиты

Количество самозапретов на получение кредитов, установленных россиянами, в марте 2026 года выросло на 9,8% по сравнению с февралем и достигло 1,24 млн. Месяцем ранее этот показатель составлял 1,13 млн. Об этом пишет ТАСС.

Через многофункциональные центры (МФЦ) в марте было установлено 162,5 тыс. самозапретов. За месяц показатель практически не изменился: в феврале их было 162,6 тыс. Основной рост обеспечил интернет-портал «Госуслуги», через который было оформлено 1 077,8 тыс. самозапретов — на 11,4% больше, чем в феврале, когда показатель составлял 967,4 тыс.

Одновременно выросло и число случаев снятия ранее установленного ограничения. В МФЦ в марте 2026 года граждане отменили самозапрет 105,1 тыс. раз — на 26,3% больше, чем в феврале (83,2 тыс.). Через портал «Госуслуги» ограничения были сняты 115,1 тыс. раз, что на 23% превышает показатель предыдущего месяца (93,6 тыс.).

Среди регионов наибольшее общее количество самозапретов в марте было зафиксировано в Москве — 110,9 тыс., Московской области — 72,8 тыс. и Санкт-Петербурге — 53,4 тыс. Далее следуют Башкирия — 47,3 тыс. и Татарстан — 47,1 тыс.

По количеству самозапретов, оформленных через МФЦ, в числе лидеров оказались Москва — 19,4 тыс., Краснодарский край — 8,3 тыс., Татарстан — 7,9 тыс., Санкт-Петербург — 7,9 тыс. и Ростовская область — 7,6 тыс. Через портал «Госуслуги» больше всего ограничений установили жители Москвы — 91,5 тыс., Московской области — 71,1 тыс., Санкт-Петербурга — 45,5 тыс., Башкирии — 41,9 тыс. и Татарстана — 39,2 тыс.

Среди 20 регионов-лидеров по количеству самозапретов наиболее заметный рост в марте по сравнению с февралем зафиксирован в Ставропольском крае (+20,5%), Самарской области (+19,4%), Краснодарском крае (+15,7%), Московской области (+15%) и Татарстане (+13,8%). Единственным регионом из топ-20, где показатель снизился, стал Алтайский край (-9,7%). В Москве и Санкт-Петербурге число самозапретов увеличилось на 12,9 и 8,3% соответственно.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост числа обращений за самозапретами в марте частично связан с меньшим количеством дней в феврале. По его словам, сезонным фактором объясняется и увеличение числа снятых ограничений. При этом расширение с сентября 2025 года способов установки самозапрета через МФЦ повышает защищенность граждан от действий мошенников.

Ариана Ранцева