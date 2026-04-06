Новости общества

00:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За март в Казани составлено 97 протоколов за безбилетный проезд

09:50, 06.04.2026

Контрольно-ревизионная служба совместно с депо усилила проверки оплаты проезда в электротранспорте

Фото: Динар Фатыхов

В марте 2026 года в Казани зафиксировано 97 случаев безбилетного проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Проверки оплаты проезда проводятся регулярно совместно с эксплуатационными службами всех депо. На выявленных безбилетных пассажиров составлены протоколы об административном нарушении.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань наряду с Мытищами оказалась лидером качества жизни по транспорту.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также