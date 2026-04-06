За март в Казани составлено 97 протоколов за безбилетный проезд

Контрольно-ревизионная служба совместно с депо усилила проверки оплаты проезда в электротранспорте

Фото: Динар Фатыхов

В марте 2026 года в Казани зафиксировано 97 случаев безбилетного проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Проверки оплаты проезда проводятся регулярно совместно с эксплуатационными службами всех депо. На выявленных безбилетных пассажиров составлены протоколы об административном нарушении.

Ранее «Реальное время» писало, что Казань наряду с Мытищами оказалась лидером качества жизни по транспорту.



Ариана Ранцева