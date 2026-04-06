За март в Казани составлено 97 протоколов за безбилетный проезд
Контрольно-ревизионная служба совместно с депо усилила проверки оплаты проезда в электротранспорте
В марте 2026 года в Казани зафиксировано 97 случаев безбилетного проезда в трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Проверки оплаты проезда проводятся регулярно совместно с эксплуатационными службами всех депо. На выявленных безбилетных пассажиров составлены протоколы об административном нарушении.
Ранее «Реальное время» писало, что Казань наряду с Мытищами оказалась лидером качества жизни по транспорту.
