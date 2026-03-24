В Татарстане мигрантам предлагают зарплату до 250 тыс. рублей

Речь идет о вакансии вице-руководителя кружка

В Татарстане мигранты могут зарабатывать 250 тыс. рублей, если претендуют на должность вице-руководителя кружка. Аналогичный уровень дохода получают иностранцы на должности начальника участка в строительстве в Красноярском крае, а также директора центра в Москве, пишет РИА «Новости».

Самые высокие зарплатные предложения для мигрантов в России зафиксированы на должности председателя правления — 380 тыс. рублей, менеджера по образовательной деятельности — почти 303 тыс. рублей, а также директора по производству — 255 тыс. рублей.

Кроме того, в Красноярском крае мигранты могут заработать 230 тыс. рублей, работая прорабами, начальниками склада горюче-смазочных материалов с зарплатой. Столько же может получать мигрант, работающий директором департамента в Москве и токарем в Ямало-Ненецком автономном округе.

Самые небольшие зарплаты, которые предлагают, не превышают 25 тыс. рублей в месяц — в основном такие вакансии опубликованы во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход в 23,5 тыс. рублей в месяц может получать шеф-повар в Смоленской области.

Ранее сообщалось, что в ходе трехдневных рейдов по мигрантам в Татарстане было выявлено более 500 нарушений.

Никита Егоров