Скончался создатель «Циркона» Александр Леонов — ему было 74 года

Скончался Александр Леонов — Герой Труда Российской Федерации, гендиректор и генеральный конструктор НПО машиностроения, создатель гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении Леонова.

— Леонов скончался, — сказал собеседник агентства. Ему было 74 года.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. В 1975 году он окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты», после чего сразу пришел на работу в НПО машиностроения. На предприятии он прошел трудовой путь от инженера‑конструктора до руководителя.

Под руководством и при непосредственном участии Александра Леонова были разработаны:

гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», способная развивать скорость свыше 8 Махов и поражать морские и наземные цели на дальности более 1000 км;

боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком;

радарные спутники дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор», предназначенные для круглосуточного всепогодного наблюдения за поверхностью планеты в радиолокационном диапазоне.

Рената Валеева