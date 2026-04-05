Скончался создатель «Циркона» Александр Леонов — ему было 74 года
Ракета способна развивать скорость свыше 8 Махов и поражать морские и наземные цели на дальности более 1000 км
Скончался Александр Леонов — Герой Труда Российской Федерации, гендиректор и генеральный конструктор НПО машиностроения, создатель гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении Леонова.
— Леонов скончался, — сказал собеседник агентства. Ему было 74 года.
Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. В 1975 году он окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты», после чего сразу пришел на работу в НПО машиностроения. На предприятии он прошел трудовой путь от инженера‑конструктора до руководителя.
Под руководством и при непосредственном участии Александра Леонова были разработаны:
- гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», способная развивать скорость свыше 8 Махов и поражать морские и наземные цели на дальности более 1000 км;
- боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком;
- радарные спутники дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор», предназначенные для круглосуточного всепогодного наблюдения за поверхностью планеты в радиолокационном диапазоне.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».