«Радиостанция Судного дня» вновь подала сигнал: в эфире прозвучало слово «Тележка»
Слово в эфире прозвучало в 14:17 мск
Радиостанция УВБ‑76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала новый кодовый сигнал. В воскресенье в 14:17 мск в эфире прозвучало слово «Тележка», сообщает Telegram‑канал «УВБ‑76 логи», который отслеживает активность радиостанции.
Это уже второй зафиксированный кодовый сигнал за последнюю неделю.
Ранее, 3 апреля, в 15:19 мск радиостанция передала сигнал «Вихорок».
