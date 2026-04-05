Завтра в Татарстане ожидаются сильный ветер и гроза

Завтра, 6 апреля, ночью и днем на территории Татарстана местами ожидается сильный ветер с порывами 15—18 м/с. В Казани интенсивность ветра будет несколько ниже — до 15 м/с.

Кроме того, не исключается вероятность грозы.

Напомним, в регионе будет облачно, с небольшим, местами умеренным дождем.



Рената Валеева