Песков: Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС

Президент России Владимир Путин и премьер‑министр Армении Никол Пашинян провели переговоры, включавшие как публичную часть, так и закрытый формат обсуждений. Об этом сообщил пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору «Вестей» Павлу Зарубину.

В ходе закрытой части встречи состоялся откровенный разговор.

— Разумеется, [разговор был откровенный], он поэтому за закрытыми дверями и проходит, — пояснил Песков.

Ключевым вопросом стала перспектива дальнейшего внешнеполитического курса Армении. Пресс‑секретарь президента подчеркнул, что республике в перспективе придется выбирать между углублением сотрудничества с Евросоюзом и членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Комментируя планы Еревана наращивать взаимодействие с Брюсселем, Песков отметил:

— Мы говорим, что на определенной стадии, если вы пойдете дальше с Евросоюзом, то наши две системы не сочетаются. Это разные операционные системы. И вам в какой‑то момент надо будет выбирать.

При этом он подчеркнул, что членство в ЕАЭС дает Армении значительные экономические преимущества — в том числе свободный доступ к рынкам стран союза, упрощенные таможенные процедуры и возможности для инвестиций.

Публичная часть переговоров прошла 1 апреля. В ее ходе Путин указал, что Армения может развивать отношения с европейскими странами, однако одновременное участие в таможенных союзах с ЕС и ЕАЭС невозможно. Никол Пашинян согласился с этим тезисом, но отметил, что Ереван намерен совмещать оба вектора взаимодействия, пока это остается возможным: «Пока есть возможность совмещать эти повестки, будем совмещать».



Рената Валеева