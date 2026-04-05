Спасатели Татарстана за сутки реагировали на 11 пожаров

10:18, 05.04.2026

Сотрудники службы 9 раз выезжали по ложным вызовам

Фото: Мария Зверева

В Татарстане за сутки спасатели реагировали на 11 пожаров, из них семь возгораний произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Помимо тушения огня, сотрудники службы 9 раз выезжали по ложным вызовам и столько же раз — для взаимодействия с другими экстренными службами. Кроме того, пожарные 4 раза привлекались для ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.

Также за отчетный период на водных объектах республики было зафиксировано одно происшествие.

Рената Валеева

