Спасатели Татарстана за сутки реагировали на 11 пожаров
В Татарстане за сутки спасатели реагировали на 11 пожаров, из них семь возгораний произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
Помимо тушения огня, сотрудники службы 9 раз выезжали по ложным вызовам и столько же раз — для взаимодействия с другими экстренными службами. Кроме того, пожарные 4 раза привлекались для ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.
Также за отчетный период на водных объектах республики было зафиксировано одно происшествие.
