Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

В текущем учебном году апробация системы оценивания поведения проходит среди учеников 1–8‑х классов 89 школ

Оценка поведения в российских школах будет выставляться коллегиально — при участии классных руководителей, учителей‑предметников и педагогов‑психологов, сообщила РИА «Новости» эксперт Минпросвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.

— Оценивание поведения ребенка во избежание субъективизма предполагает коллегиальную работу классных руководителей и учителей‑предметников, включая педагогов‑психологов, учителей‑дефектологов, социальных педагогов, — сказала специалист.

В текущем учебном году апробация системы оценивания поведения проходит среди учеников 1–8‑х классов 89 общеобразовательных организаций.

При оценивании поведения учитываются следующие критерии: дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

Школам, участвующим в апробации, предложены три модели оценивания:

двухуровневая («зачет», «незачет»);

трехуровневая («образцовое поведение», «допустимое поведение», «недопустимое поведение»);

пятиуровневая («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «совсем неудовлетворительно»).

Апробация новой системы началась с 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что оценка за поведение будет введена в следующем учебном году.

Главной задачей оценок поведения, как поясняли в Минпросвещения, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся. Главный критерий — выполнение основных обязанностей: старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.



Рената Валеева