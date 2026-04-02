В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Он продлился 7,5 часа

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС РТ.

Он продлился 7,5 часа — с 1:07 до 8:34 мск. Параллельно с этим в течение утра над четырьмя городами республики вводили угрозу атаки БПЛА — над Альметьевском, Нижнекамском, Елабугой и Набережными Челнами, позднее ее сняли. Также закрывались аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска.

На данный момент все ограничения в республике сняты.

Наталья Жирнова