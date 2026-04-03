Сегодня в Татарстане ожидается до +16 градусов

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой и умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Температура составит от +8 до +13 градусов, местами до +16 градусов.

Галия Гарифуллина