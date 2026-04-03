До 10 апреля Авито берет на себя расходы на доставку товаров в Дагестан и соседние регионы, пострадавшие в результате паводков

На онлайн-платформе размещен список самых необходимых для восстановления быта пострадавших вещей, составленный с помощью волонтеров Российского Красного Креста, работающих на месте. Предметами первой необходимости для пострадавших сейчас являются одежда, средства гигиены, товары для детей, домашняя утварь, мелкая бытовая техника и другое.

В ближайшие дни классифайд также доставит 100 тонн питьевой воды в Дагестан.

В компании сообщили, что продолжат следить за ситуацией в регионах и при необходимости будут пересматривать географию мер поддержки в связи с паводками.