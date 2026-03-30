Университет Иннополис попал в топ лучших вузов страны от Forbes
В рейтинге 2026 года он занял 17‑е место среди 100 лучших российских вузов
Университет Иннополис второй год подряд входит в топ‑20 лучших вузов России по версии журнала Forbes. В рейтинге 2026 года он занял 17‑е место среди 100 лучших российских вузов, набрав 40,62 балла. Это единственный университет из Татарстана, представленный в списке.
В оценке участвовали государственные и частные университеты, реализующие программы бакалавриата или специалитета с численностью студентов не менее 400 человек.
Вузы оценивались по пяти ключевым метрикам: качеству нетворкинга, репутации у работодателей, международному признанию, качеству академической среды, фактору Forbes — количеству выпускников вуза в списке российских миллиардеров Forbes.
Наибольшие баллы Университет Иннополис получил по двум параметрам: качеству нетворкинга (30,99 балла) и качеству академической среды (7,48 балла).
Качество нетворкинга отражает общий уровень знаний абитуриентов и потенциал формирования полезных связей во время учебы. В приемную кампанию 2025 года университет принял 429 новых студентов на программы бакалавриата. Среди них:
- 63 первокурсника — стобалльники ЕГЭ;
- 61 абитуриент — победитель или призер олимпиад, одобренных Российским советом олимпиад школьников;
- 179 человек поступили на программы магистратуры и аспирантуры.
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет составил 94,8.
Критерий «академическая среда» — комплексный показатель, учитывающий образовательную экосистему, квалификацию преподавателей, интернационализацию и финансовое положение вуза. В Университете Иннополис:
- обучаются 1823 студента из 32 стран;
- работают 135 научно‑педагогических сотрудников из 17 стран;
- максимальный индекс Хирша профессоров достигает 122.
При этом на 21-м месте расположился КФУ, на 62-м — КГМУ, на 72-м — КГАСУ, на 95-м — КАИ.
Ранее КФУ вошел в топ-5 рейтинга Минтруда России по IT-бакалавриату. Лидером стала Высшая школа экономики с индексом 2,19. Второе место занял Университет Иннополис (1,88), третье — Университет ИТМО (1,68).
