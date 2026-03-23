В Татарстане утвердили даты проведения санитарной очистки территорий

До 19 марта в Минэкологии республики руководители исполкомов должны направить утвержденные планы по саночистке

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 1 апреля по 31 мая пройдет санитарно-экологический двухмесячник, направленный на очистку территории республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, до 19 марта в Минэкологии республики руководители исполкомов должны направить утвержденные планы по саночистке, содержанию полигонов твердых бытовых и биологических отходов. Также в городах Татарстана в данный период времени должны ликвидировать все места несанкционированного размещения отходов животноводческих комплексов и при необходимости привлекать к работе общественные молодежные организации.

Помимо этого, власти должны усилить контроль и надзор за исполнением требований природоохранного законодательства, своевременно рассматривать обращения граждан. Еще Минтранс обязали в этот период еженедельно по средам до 12:00 направлять в Минэкологии отчет о проведенных в рамках двухмесячника работах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объявлен план действий для борьбы с мышиной лихорадкой.

Никита Егоров