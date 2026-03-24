Володин высказался об инициативе Татарстана о запретах для СМИ

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал подумать о последствиях, которые могут возникнуть после принятия той или иной законодательной инициативы, а также не создавать напряжения в обществе. Так он прокомментировал предложение Госсовета Татарстана относительно ограничений публикации обвинительной информации в СМИ до вступления судебного решения в силу.

— Нам надо и здесь, будучи субъектами законодательной инициативы, и нашим коллегам из регионов более ответственно относиться к предложениям, которые от нас звучат, и не создавать напряжение в обществе. Нужно думать о последствиях тех инициатив, которые мы высказываем, тем более прорабатываем и отправляем. Это касается в данном случае и той же инициативы от Татарстана. Она спорная, — сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.

Он добавил, что данное предложение следует сперва обсудить в регионе, с гражданским обществом и экспертами, а потом уже «формировать повестку» и выносить в Госдуму.

По словам Володина, инициативу Госсовета Татарстана не рассматривали и, может, не будут рассматривать. Он отметил, что данная инициатива «подается именно так, что она направлена в Госдуму, хотя этот документ направлен в совет законодателей на экспертизу, в комиссию профильную, которую представляют те же наши коллеги из регионов, из Госдумы, из Совфеда».

— И в рамках этой экспертизы обсуждается законодательная инициатива, которая пока еще даже по статусу таковой не стала, — пояснил он.

Ранее Володин направил в Госдуму законопроект, предоставляющий Минобороны доступ к данным ЗАГС для поддержки семей военных.



Никита Егоров