Клишас назвал разумной инициативу Госсовета Татарстана по запретам для СМИ
По словам политика, СМИ сами должны «ввести для себя какие-то правила распространения такой информации и таких материалов»
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал разумным предложение Татарстана относительно ограничений для СМИ. Речь идет о подаче информации об уголовных делах в обвинительном ключе до вынесения приговора суда. По мнению Клишаса, интернет-издания и ТВ сами должны «ввести для себя какие-то правила распространения такой информации и таких материалов», пишет РБК.
— Я не всегда соглашаюсь с Татарстаном, но мне кажется, что это очень разумно. Помните ситуацию в Подмосковье, когда было опубликовано видео, как мальчику нанесли удар ножом? Я скорее был сторонником того, чтобы СМИ сами ввели для себя какие-то правила распространения такой информации и таких материалов. Но меня убеждают коллеги, что это абсолютно бесперспективно, что вряд ли СМИ на это пойдут просто ради просмотров, рейтингов, упоминаемости, — отметил Клишас.
Также он добавил, что освещение уголовных дел в СМИ и телеграм-каналах создает ощущение «информационной волны» против фигурантов расследований. Причем в данной ситуации правоохранители не должны опираться в своей работе на общественный резонанс и медиаподдержку.
Клишас высказался и о практике демонстрации в репортажах изъятых денег, драгоценностей и интерьеров домов подозреваемых. Он считает такую подачу избыточной и способной формировать предвзятое отношение к человеку до решения суда.
Ранее об этой инициативе также высказывался председатель Госдумы Вячеслав Володин.
