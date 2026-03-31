В Татарстане запустят горячую линию по вопросам о кадастровых работах

Специалисты объяснят, куда обращаться в случае несогласия с результатами кадастровых работ и как подать возражения

Фото: Динар Фатыхов

С 1 апреля в Татарстане начнет работать горячая линия по вопросам жителей, касающихся проведения комплексных кадастровых работ. Номер: 8 (843) 255 25 71.

Как сообщила пресс-служба Росреестра Татарстана, позвонив по телефону, жители смогут узнать о том, какие действия предпринять после получения уведомления о проведении комплексных кадастровых работ, как проверить, относится ли земельный участок к кадастровому кварталу, и многое другое.

Помимо этого, специалисты объяснят, куда обращаться в случае несогласия с результатами кадастровых работ и как подать возражения.

Время работы горлинии: с 10:00 до 12:00.

Никита Егоров