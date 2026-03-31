«Рубин» отправится на тренировочный сбор в Сочи перед матчем с «южанами»

Игра состоится 6 апреля

Казанский «Рубин» отправится на тренировочный сбор в Сочи — об этом сообщили в пресс‑службе команды. Сегодня коллектив начнет финальный этап подготовки к матчу 23‑го тура РПЛ против «Сочи».

Ключевая игра состоится 6 апреля на стадионе «Фишт». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. После завершения сбора и поединка в гостях «Рубин» вернется на домашнюю арену: следующий матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент, после 22‑го тура чемпионата, казанская команда набрала 30 очков и делит позиции с седьмой по девятую в турнирной таблице с московским «Динамо» и грозненским «Ахматом».



Рената Валеева