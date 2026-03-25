Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Знак планируют зарегистрировать по четырем классам МКТУ, связанным с контентом, приложениями и маркетингом
Американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, заявка была подана 23 марта 2026 года в Роспатент из США компанией Netflix, Inc.
Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — №9, 35, 38 и 41.
В эти классы входят загружаемые программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, маркетинговое продвижение развлекательных проектов и кинофильмов, а также создание, производство и распространение аудиовизуальной продукции, включая фильмы.
