Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России

15:08, 25.03.2026

Знак планируют зарегистрировать по четырем классам МКТУ, связанным с контентом, приложениями и маркетингом

Фото: скриншот из видео «A Day in The Life of Netflix Engineer (Post-Covid) - Một Ngày Làm Việc Của Kĩ Sư Netflix» с канала «ARAM Couple»

Американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, заявка была подана 23 марта 2026 года в Роспатент из США компанией Netflix, Inc.

Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — №9, 35, 38 и 41.

В эти классы входят загружаемые программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, маркетинговое продвижение развлекательных проектов и кинофильмов, а также создание, производство и распространение аудиовизуальной продукции, включая фильмы.

Ранее «Реальное время» писало, что Netflix отказался от покупки Warner Bros.

Ариана Ранцева

