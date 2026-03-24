Назван максимально возможный размер пенсии в России в 2026 году

При подсчетах учли, что мужчина на протяжении 45 лет зарабатывал 250 тыс. рублей ежемесячно

Максимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году может составить 80,1 тыс. рублей. Такие расчеты приводит РБК.

При подсчетах учитывалось, что человек может накопить максимум десять пенсионных коэффициентов за год. Чтобы сберечь такое количество баллов, нужно зарабатывать минимум 248,2 тыс. рублей в месяц. Также в данном калькуляторе отталкивались от ситуации, что мужчина начал работать в 20 лет, а вышел на пенсию в 65 лет. Причем на протяжении всех 45 лет он зарабатывал 250 тыс. рублей ежемесячно, тем самым накапливая максимум баллов — по десять ИПК за год.

Считаем максимальную пенсию: фиксированная часть 9 584,69 рубля + 45 лет стажа × 10 баллов × 156,76 рубля = 80 126,69 рубля, — привели расчеты в материале.

Именно эту сумму, по словам авторов статьи, сейчас можно назвать максимальным размером страховой пенсии по старости без учета дополнительных надбавок и других переменных.

Ранее сообщалось, что социальные пенсии в России с апреля вырастут на 6,8%.

Никита Егоров