Вакантность в торговых центрах России выросла до 7,5%

За I квартал 2026 года показатель увеличился на 0,9 п. п., аналитики ожидают уровень 7—8% по итогам года

Фото: Динар Фатыхов

Около 25 новых брендов могут выйти на российский рынок в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы консалтинговой компании Nikoliers.

По оценке аналитиков, на рынок могут выйти до 25 брендов (10 — иностранных и 15 — российских). Для сравнения: в 2025 году на российском рынке появилось 43 новых бренда.

При этом в 2026 году рынок могут покинуть до 20 брендов.

С начала 2026 года, по данным аналитиков, на российский рынок не вышло ни одного нового бренда, в то время как семь брендов уже прекратили работу. Для сравнения: в I квартале 2025 года в стране открылись 12 новых брендов, из них 8 — российские.

Также отмечается рост вакантности в торговых центрах. По итогам первых трех месяцев 2026 года показатель увеличился на 0,9 процентного пункта и достиг 7,5%. Это связано в основном с высвобождением площадей в крупноформатных торговых объектах.

Аналитики прогнозируют, что в течение года уровень вакантности будет находиться в диапазоне 7—8%.

По их оценке, в 2026 году ретейлеры будут развиваться более сдержанными темпами: компании сокращают активную экспансию, уменьшают число новых флагманских магазинов и сосредотачиваются на развитии уже существующих точек. Крупные сети также могут оптимизировать свои портфели за счет закрытия убыточных магазинов.

Ариана Ранцева