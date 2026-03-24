Госдума ввела наказание за отрицание геноцида советского народа

За публичное отрицание или одобрение преступления может грозить до трех лет лишения свободы

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание факта геноцида советского народа или его публичное одобрение. Об этом рассказали в телеграм-канале «Дума ТВ».

Согласно документу, за такое преступление может грозить до трех лет лишения свободы.

Кроме того, законом вводится уголовная ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память его жертв. Речь идет о таких объектах, расположенных как на территории России, так и за ее пределами.

Если такие действия совершены с целью причинения ущерба историко-культурному значению объектов, максимальное наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался об инициативе Татарстана о запретах для СМИ.

Ариана Ранцева