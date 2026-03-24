Мошенники рассылают письма от имени Росстата в регионах России

В сообщениях требуют срочно предоставить сведения о поголовье сельхозживотных и их идентификационные номера

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В ряде регионов России зафиксирована рассылка сообщений, которые мошенники выдают за официальные письма от Росстата. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, злоумышленники требуют оперативно предоставить сведения о поголовье сельскохозяйственных животных, включая их идентификационные номера.

Отмечается, что с помощью таких писем мошенники пытаются завладеть персональной информацией граждан, в том числе занятых в сфере сельского хозяйства. Полученные данные могут быть использованы для доступа к банковским счетам и личным аккаунтам.

В Росстате подчеркнули, что ведомство не рассылает письма с требованием предоставить персональные данные, реквизиты организаций, идентификационные номера животных и другие подобные сведения.

Ариана Ранцева