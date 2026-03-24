В Татарстане директор фирмы обвиняется в невыплате зарплаты

По данным следствия, задолженность перед 34 работниками превысила 1,3 млн рублей, на имущество обвиняемого и фирмы наложен арест на 7,1 млн рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Челны-Мясо», обвиняемого в невыплате заработной платы. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по республике.

По версии следствия, с декабря 2024 года по январь 2025 года руководитель компании не выплачивал заработную плату 34 сотрудникам организации. В результате перед работниками образовалась задолженность в сумме более 1,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий на имущество обвиняемого и компании наложен арест. Его стоимость превышает 7,1 млн рублей.

В следственном управлении отметили, что собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ариана Ранцева