Из Новосибирской области пытались вывезти мясо под видом овощей

Специалисты нашли 3,5 тонны свинины, 3,5 тонны говядины и 100 килограммов баранины

Из Новосибирска перевозилась мясная продукция под видом овощей и иных продуктов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия). Специалисты проверили 23 тонны продукции.

— Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха (Якутия) в ходе проверки на станции «Нижний Бестях» контейнерных грузов объемом 23 тонны установило перевозку мясной продукции под видом овощей. Отгрузка была произведена из Новосибирска, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным проверки, в транспортных накладных груз был обозначен как «фрукты свежемороженые» и «спред». Однако фактическое содержимое контейнеров существенно отличалось: обнаружено 3,5 тонны свинины, 3,5 тонны говядины и 100 килограммов баранины. При этом на всю продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, что нарушает действующие требования безопасности и контроля оборота продукции животного происхождения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала 2026 года в пяти районах региона введен карантин по бешенству животных и пастереллезу — острому инфекционному заболеванию. В области действует режим чрезвычайной ситуации: власти проводят локализацию очагов заражения, а скот изымают и сжигают, в том числе в личных хозяйствах. По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму и начал мутировать, что потребовало жестких мер. Тем не менее, как подчеркнул чиновник, ситуация уже находится под контролем.

21 марта Сергей Данкверт заявил, что жесткие, но необходимые меры по локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области завершатся в ближайшие дни. Глава службы отметил, что главная задача — установить полный контроль над ситуацией, и подтвердил ее контролируемость на текущий момент.

