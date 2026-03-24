Центр стрельбы из лука в Казани планируют сдать к 30 августа

В новом центре появится полноценное поле для стрельбы из лука

В Казани центр стрельбы из лука планируют сдать к 30 августа в честь Дня города и республики. Мэр города Ильсур Метшин уже посетил площадку и оценил ход работ, отметив, что в данном клубе смогут заниматься как лучники, так и футболисты, дзюдоисты, легкоатлеты.

Напомним, что речь идет об объекте в Московском районе города. Его возводят на базе спортшколы «Тасма». Комплекс будет работать круглый год и станет единственным спеццентром стрельбы из лука.

Как отметили в пресс-службе мэрии Казани, стрельба из лука в Татарстане развивается с 2009 года — тогда в спортшколе «Тасма» открылось профильное отделение. За это время в городе подготовили 17 мастеров спорта. Причем некоторые из воспитанников позже стали победителями первенств России и универсиад.

— Спортивная школа «Тасма» воспитала целую плеяду чемпионов, подарила нам множество медалей и почетных званий. Здесь сложился замечательный коллектив и работают сильные руководители. После открытия пропускная способность школы по стрельбе из лука увеличится вдвое. Кроме того, благодаря новому комплексу здесь смогут заниматься не только лучники, но и представители других дисциплин — футболисты, дзюдоисты, легкоатлеты. У нас есть все условия, чтобы ребята могли здесь тренироваться и становиться чемпионами. Мы планируем открыть комплекс ко Дню республики, — обратил внимание градоначальник.

В новом центре появится полноценное поле для стрельбы из лука (50×90 м). Такая большая площадь даст центру возможность организовывать соревнования на дистанциях 18 и 70 м круглогодично. Также в центре обустроят раздевалки, тренерские и тренажерный зал, поставят современное оборудование, включая камеры замедленной съемки и станки для точной настройки снаряжения.

Сейчас в «Тасме» занимаются 200 детей, но одновременно тренируются лишь 25. Новый комплекс удвоит набор.

По словам директора спортшколы олимпийского резерва ФСО «Тасма» Резеды Шурыгиной, в центре смогут «принять всех, кто мечтает заниматься стрельбой из лука, вне зависимости от возраста».

Никита Егоров