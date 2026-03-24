Казань примет соревнования Спартакиады народов России

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов призвал создать комфортные условия для участников, тренеров и зрителей

Фото: Артем Дергунов

С 1 августа по 30 сентября 2026 года по всей стране пройдут соревнования Спартакиады народов России среди сильнейших спортсменов. Состязания организуют и в Казани. Так, столица Татарстана примет турниры по восьми видам спорта: регби-7 (мужчины и женщины), скейтбординг, конный спорт, футбол (женщины), гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, спортивная гимнастика и пулевая стрельба, сообщила пресс-служба Минспорта республики.

Как отметил глава Минспорта республики Владимир Леонов, Татарстан имеет большой опыт проведения крупнейших международных и всероссийских соревнований.

— Спортивная инфраструктура Казани не раз подтверждала свой высокий уровень. Наша задача — подойти к организации Спартакиады максимально ответственно, чтобы создать комфортные условия для участников, тренеров и зрителей. Проведение такого масштабного турнира — это не только проверка готовности объектов, но и отличная возможность для развития спорта в регионе и популяризации здорового образа жизни, — сказал глава Минспорта Татарстана.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что спартакиада народов России станет важнейшим событием спортивного календаря и ключевым внутрироссийским отбором к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Соревнования в Татарстане пройдут с 31 июля по 14 сентября 2026 года.

Никита Егоров