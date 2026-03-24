В Минздраве Татарстана опровергли информацию о нехватке вакцин от ротавируса для детей

Однако глава министерства Альмир Абашев подтвердил, что задержка с поставками вакцин была

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане нет проблем с поставками иммунобиологических препаратов. Так, глава Минздрава республики Альмир Абашев прокомментировал жалобы казанцев на нехватку вакцин для детей, выступая на брифинге в Кабмине республики.

Ранее на брифинге подняли вопрос о том, что в казанских клиниках приходится ждать очереди на прививку от ротавируса, которая не входит в национальный календарь. Также в городе есть проблемы с поставками вакцин против менингококковых инфекций.

Однако, как сказал Абашев, системной проблемы с поставками иммунобиологических препаратов в Татарстане нет, но задержка с поставками вакцин была.

— С вакциной против ротавирусных инфекций действительно была задержка около 1,5 месяца в поставке в связи с конкурсными процедурами, которые не состоялись и были объявлены снова, — сказал он.

Глава Минздрава Татарстана также добавил, что ситуацию необходимо разобрать отдельно.

Никита Егоров